Американців залишать без "Санти під коксом" [ Редактировать ]
Санта і кокаїн. Американська компанія Волмарт перепросила за продаж скандального різдвяного светра у своєму інтернет-магазині.
І вилучила його з переліку товарів. На кофтині зображено Санта Клауса і три доріжки, які нагадують кокаїн. А в описі до товару наступні слова: "всі ми знаємо, що таке сніг. Він білий, як пудра. Найкращий сніг доставляють із Південної Америки."
Скандальний светр збентежив користувачів соцмереж. Натомість у Волмарті зазначили: товар надійшов у продаж від третьої особи, тому зовсім не відображає політику та цінності компанії.
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