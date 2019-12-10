Считается, что приметы и суеверия предупреждают нас о вещах, которые обязательно должны случится. Говорят, что их нужно придерживаться, чтобы не накликать в свой дом беду. Одна из таких примет касается того, что нельзя давать деньги в руки. Podrobnosti.ua расскажут, стоит ли верить в странную примету.

Так, когда вы отдаете деньги конкретному человеку, то присутствует чувство "отдавания своего", это включает в подсознании соответствующий механизм, и вы рискуете не только отдать честную сумму нужному человеку. При неосознанном взаимодействии с окружающей реальностью есть шанс таким образом потерять больше, чем вы рассчитывали заранее.



Неконтролируемо отдавая человеку (пусть даже самому хорошему) свои деньги, современный человек, привыкший все и вся (даже свои силы и время) мерять в денежном эквиваленте, рискует незаметно растратить и эти самые силы, и время.

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