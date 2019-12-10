У Чернівцях жителі багатоповерхівок сортують та продають сміття [ Редактировать ]
Здай сміття - придбай ялинку. У Чернівцях жителі багатоповерхівок встановлюють сміттєві контейнери - фасують відходи і продають їх. За вторговані гроші планують озеленити прибудинкові території й навіть придбати новорічну ялинку. Скільки вже встигли заробити - знає Ольга Паламарюк.
"Ми бутилочку промиваємо. Стискаємо, ущільнюємо для того, щоб менше займало у смітнику місця. Процес простий. І викидаємо у додатковий контейнер".
На кухні у Яни Брус одразу кілька сміттєвих відер. Ідея сортувати відходи в жінки виникла минулоріч. Разом із активними сусідами написала проект бюджету участі і виграла його. У дворі встановили спеціальні контейнери.
"Ми зробили окрему сортувальну станцію. Взяли в "Укрвторсировини" контейнери, попідписували їх. Підготували інформаційні флаєри, роздали їх в кожну квартиру, залишили по всіх магазинчиках, які є на районі", - говорить Яна Брус, жителька Чернівців.
Ідею підтримали решта сусідів. Сміття взялися не лише сортувати, а й збирати.
"Цей пакет - моя дитина ходить на карате. Вони там п'ють воду, води багато. Попросила адміністратора, щоб вони не викидали це в загальний контейнер", - говорить Антоніна Ясінська, жителька Чернівців.
Сортувальну станцію встановили у дворі.
"Ось тут знаходиться станція по збору вторинної сировини. Ось контейнери підписані. Скло, папір, пластик та метал".
У кожної родини свій ключ від сортувальної станції. Коли контейнери наповнюються - приїжджає спеціальна служба. Непотріб зважують і купують у середньому по гривні за кілограм.
"Уже начинается сознание в людей, где-то они сортируют: пластмасс отдельно, стекло отдельно, пленочку отдельно, макулатуру отдельно", - говорить Володимир Макаров, керівник сміттєсортувальної фірми.
За кілька тижнів такої акції мешканці заробили 800 гривень. За них планують придбати новорічну ялинку.
"Перші кошти хочемо направити на то, щоб купити ялинку - не зрубану, а в горщику. Після цього, весною уже посадити цю ялиночку. Зробити міні-сквер - початок зробити хороший", - говорить Зоряна Корчинська, жителька Чернівців.
До своєї акції мешканці планують залучити жителів сусідніх будинків. І не лише заради грошей. Найголовніше - у дворах стає чистіше.
по теме
У Перу сотні волонтерів очистили річку від тонн сміття
Загалом волонтери зібрали понад тонну сміття, левову частину якого виловили з русла. У відомстві кажуть, у такий спосіб хочуть об'єднати людей різних національностей для боротьби з екологічними проблемами
Канали Венеції почистили від сміття
Повінь змила з міських площ і вулиць чимало габаритних предметів, що не просто засмічують водні артерії, а й становлять небезпеку для гондол і катерів
Токсичні відходи: індійські пляжі вкрили хмари густої білої піни
Вона утворилася через те, що підприємства злили хімікати у води Бенгальської затоки. За повідомленням ЗМІ, відходи можуть бути токсичними
Багаторазова ракета Blue Origin стартує з космодрому у Техасі
На борту апарата обладнання для наукових експериментів, а також тисячі листівок від дітей. Цей політ стане вже 12 для моделі New Shepard від Blue Origin та шостим для цього конкретного корабля
Австралія готується до небувалої спеки
Нині там температура більше 40 градусів. За прогнозами синоптиків, у північних штатах стовпчик термометра і далі підніматиметься