Здай сміття - придбай ялинку. У Чернівцях жителі багатоповерхівок встановлюють сміттєві контейнери - фасують відходи і продають їх. За вторговані гроші планують озеленити прибудинкові території й навіть придбати новорічну ялинку. Скільки вже встигли заробити - знає Ольга Паламарюк.

"Ми бутилочку промиваємо. Стискаємо, ущільнюємо для того, щоб менше займало у смітнику місця. Процес простий. І викидаємо у додатковий контейнер".

На кухні у Яни Брус одразу кілька сміттєвих відер. Ідея сортувати відходи в жінки виникла минулоріч. Разом із активними сусідами написала проект бюджету участі і виграла його. У дворі встановили спеціальні контейнери.

"Ми зробили окрему сортувальну станцію. Взяли в "Укрвторсировини" контейнери, попідписували їх. Підготували інформаційні флаєри, роздали їх в кожну квартиру, залишили по всіх магазинчиках, які є на районі", - говорить Яна Брус, жителька Чернівців.

Ідею підтримали решта сусідів. Сміття взялися не лише сортувати, а й збирати.

"Цей пакет - моя дитина ходить на карате. Вони там п'ють воду, води багато. Попросила адміністратора, щоб вони не викидали це в загальний контейнер", - говорить Антоніна Ясінська, жителька Чернівців.

Сортувальну станцію встановили у дворі.

"Ось тут знаходиться станція по збору вторинної сировини. Ось контейнери підписані. Скло, папір, пластик та метал".

У кожної родини свій ключ від сортувальної станції. Коли контейнери наповнюються - приїжджає спеціальна служба. Непотріб зважують і купують у середньому по гривні за кілограм.

"Уже начинается сознание в людей, где-то они сортируют: пластмасс отдельно, стекло отдельно, пленочку отдельно, макулатуру отдельно", - говорить Володимир Макаров, керівник сміттєсортувальної фірми.

За кілька тижнів такої акції мешканці заробили 800 гривень. За них планують придбати новорічну ялинку.

"Перші кошти хочемо направити на то, щоб купити ялинку - не зрубану, а в горщику. Після цього, весною уже посадити цю ялиночку. Зробити міні-сквер - початок зробити хороший", - говорить Зоряна Корчинська, жителька Чернівців.

До своєї акції мешканці планують залучити жителів сусідніх будинків. І не лише заради грошей. Найголовніше - у дворах стає чистіше.