Топ-менеджмент торгово-промислової палати України самоусунувся від виконання своїх прямих обов'язків щодо розвитку і популяризації українського бізнесу. Замість цього установа займається примітивною роботою, і протягом декількох років навіть не надає звітів, тому судити про її ефективність - складно. Про це 10 грудня на сторінці у Facebook написав політолог Володимир Воля.

"На сайті ви не побачите звітів роботи цієї установи не за 2017, не за 2018 роки. У звітах за 2015-2016 роки взагалі не зрозуміло, на які цілі витрачала ця організація кошти і чому інформація має такий обмежений характер. Постає логічне запитання, чому держава, делегувавши палаті безліч функцій (видачу багатьох документів для бізнесу) не забезпечує контроль за їх виконанням. Саме тому, відчуваючи безкарність, топ-менеджмент палати вже давно самоусунувся від практичних задач,"- розповів експерт.

Володимир Воля також підкреслив, що структуру і функціональні обов'язки ТПП України давно час переглянути. На його думку, це - завдання для нової влади, яка нині активно проводить реформування у всіх ключових сферах життя країни.

"Сьогодні держава поглинута в безкомпромісне протистояння думок та ідей, у який спосіб краще вести справи в Україні. Однак, не зрозуміло, чому осторонь цих процесів перебуває ТПП України - одна із ключових бізнес-структур в державі. Якщо уважніше подивитися на цілі та функції цієї організації стає зрозуміло, якими широкими повноваженнями її наділила держава в частині захисту та просування інтересів українського бізнесу. Зокрема, Стратегією розвитку ТПП до 2020 року передбачається, що Палата стане провідною бізнес-організацією. А що ж відбувається насправді ? Скотилася до рівня плінтусу", - пояснив він.