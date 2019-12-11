Масштабні навчання пожежників відбулися на Львівщині. Вогнеборці вправлялися у гасінні полум'я в багатоповерхових будівлях. За вишколом спостерігала Христина Гашенко.

Карпати. Село Плав'є. Горить один із місцевих готелей.

В приміщенні готелю близько десяти людей. Усі вони на верхніх поверхах. Щоб врятуватися від вогню та диму, люди вийшли на балкони.

Рятувальники розкладають драбини та дістають рукави, аби швидко загасити пожежу. Травмованих із верхіх поверхів евакуюють на ношах.

"Шляхи евакуації першого поверху були відрізані, на другому поверсі було сильне задимлення, в одному і другому номері праворуч від мене знаходились 2 потерпілих. За допрмогою колінчастого підйомника також знімали з верхніх поверхів бо було задимлено і шдяхи евакуаціі були відрізані", - говорить Михайло Іванець, рятувальник Головного управління ДСНС у Львівській області.

Інших травмованих за допомогою мотузок та кріплення спускають на землю. Тут медики надають першу допомогу та відправляють каретою швидкої до лікарні.

За належний стан протипожежної системи у готелях відповідають їх власники, кажуть співробітники ДСНС. Аналізувати пожежу в навчальному ліцеї в Одесі - не беруться.

"Кожна пожежа є особливою,і одинакових пожед небуває, звичайно є загальні принципи дій", - говорить Валерій Глобенко, заступник начальника Головного управління ДСНС у Львівській області.

Поруч біля готелю рятувальники гасять цистерни. За легендою, в аварію потрапила вантажівка.

"Якщо відбулася така розгертимізація то треба відійти на безпечну відстань і викликати відповідні служби від 50 м.і більше залежно від речовини,яка кількість,яка концентрація", - говорить Іван Гладун, начальник групи радіаційного, хімічного та біологічного захисту Головного управління ДСНС у Львівській області.

Із вантажівки рятувальники звільняють водія та намагаються ліквідувати розлив хімікатів.

Тим часом рятувальники далеко в горах шукають групу туристів. За легендою люди зійшли із маршруту та заблукали. Серед туристів є травмовані.

Туристів знайшли. Їх двоє. В одного рвана рана на руці. Травмованого доставили до лікарні. Тренування львівські надзвичайники пройшли успішно.