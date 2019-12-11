Закон о разделении "Нафтогаза" вступил в силу [ Редактировать ]
В среду, 11 декабря, закон об изменениях в Налоговый кодекс для анбандлинга НАК "Нафтогаз" Украины вступил в силу. Документ был опубликован накануне в издании "Голос Украины".
Для выполнения обязательств по отделению оператора ГТС предусмотрено до 2021 года освободить от НДС операции по передаче с баланса плательщика налога на баланс другого юридического лица имущества, находящегося в госсобственности в составе магистральных газопроводов, и всех объектов и сооружений, связанных единым технологическим процессом.
Согласно закону, до 2022 года откладывается установка кассового метода определения даты возникновения налоговых обязательств и налогового кредита по операциям по поставке/приобретению имущества, которое не находится в госсобственности, в составе магистральных газопроводов, и всех объектов и сооружений.
Также в документе прописано, что до 2021 года откладывается исключение из определения поставки товаров - операции по предоставлению (передаче) и возвращению по договору займа природного газа, используемого для обеспечения деятельности по транспортировке природного газа магистральными газопроводами, если эти операции проводятся с целью отделения оператора ГТС.
Ранее мы писали о том, что Милованов рассказал о кадровых перестановках в "Нафтогазе".
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