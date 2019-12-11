Канадські авіатори провели перший у світі політ цілком електричного комерційного літака. Невеликий гідроплан вміщує на облавку 6 пасажирів.

Першим за штурвал сів автор транспортної новинки. За його словами, судно попри сильний попутній вітер легко здійнялося у повітря і слухняно сіло в кінцевій точці. Після вдалих випробувань розробники подадуть документи на сертифікацію. Повноцінно перевозити пасажирів електролітаком планують уже з 2022 року.