На Луганщині судять осіб, яких підозрюють у вчиненні зухвалого розбійного нападу на підприємство. Зловмисники завдали збитків на мільйони доларів. Сталося це ще 2013 року. Та правопорушників і досі не покарано. Чому? З'ясовували наші кореспонденти.

"Сєвєродонецький склопластик"- унікальне підприємство. Єдине в Україні, яке виробляє ось такі надміцні нитки. Їх створюють на основі скловолокна й використовують для виготовлення будівельних матеріалів. Завод із шістдесятирічною історією. Його продукція популярна в багатьох країнах світу.

"В Украине больше никто не выпускал стекловолокно, мы были единственным предприятием, которое занималось производством стекловолокна", - говорить Сергій Козюберда, заступник директора з виробництва.

Та у травні 2013 підприємству завдали непоправної шкоди. Група озброєних людей вдерлася на заводську виробничу лінію. Зв'язали охоронців і поцупили устаткування, яке містило дорогий метал - платину. Суму прямих збитків оцінюють у понад чотирири мільйони доларів. Від цієї втрати підприємство й досі не оговталося.

"Прекратился полностью выпуск стекловолокна, прекратилось дальнейшее историческое развитие, как "стеклопластика" у нас. Мы славились выпуском стекловолокна. Ну вот, такие негативные последствия у нас", - говорить Сергій Козюберда, заступник директора з виробництва.

Зловмисників правоохоронці затримали. Це п'ятеро осіб. Утім минуло вже шість з половиною років, а їх і досі судять. Суд першої інстанції грабіжникам дав від семи до дев'яти років ув'язнення. Утім відбувши половину терміну в СІЗО, розбійники вийшли на свободу "за законом Савченко". Частину вкраденого їм вдалося реалізувати. Тепер в суді розглядають апеляцію.

"Это особо тяжкое преступление, притом, что люди там некоторые привлекались к уголовной ответственности. Притом что было совершено с применением огнестрельного оружия. Слава Богу, никто серьезно не пострадал. Но тем не менее - было похищено имущества на большую сумму денег. Поэтому мы считаем, что наказание было не совсем отвечающее обстоятельствам и личностям", - говорить Геннадій Свистун, представник потерпілої сторони.

Та на засіданні захист підсудних вимагає продовжити розслідування. Тепер четверо адвокатів наполягають, щоб слідчі ДБР з'ясували законність дій поліцейських щодо групи підозрюваних. Мовляв, не всі речові докази у цій справі належно досліджені.

"Суд первой инстанции сослался и на обыск, и на вещественные доказательства, которые с нашей точки зрения фальсифицированы, обыск проведен неправильно".

Прокурор і потерпіла сторона впевнені: з боку підсудних процес гальмується навмисне.

"На цей час це є лише затягування процесу, прошу суд врахувати це та перейти до судових дебатів".

Утім дебати так і не відбулися. Суд знову відкладають.

Без прийняття рішення досудового розслідування нема можливості закінчити апеляційний перегляд та перейти до судових дебатів.

"Обстоятельства установлены судом первой инстанции, доказательства есть в деле, другой вопрос, что их оценка дана слишком мягко и они получили незаслуженное наказание. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы", - говорить Геннадій Свистун, представник потерпілої сторони.