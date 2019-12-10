Кому категорически нельзя есть селедку под шубой [ Редактировать ]
Многие украинцы на новогоднюю много едят салат им пьют алкоголя. Они загружают организм обильной тяжелой пищей.Селедка под шубой может привести ваш организм к тяжелым последствиям.
Как оказалось, достаточно опасным блюдом может оказаться популярная в России селедка под шубой. Вареные овощи в салате выделяют крахмал и увеличивают уровень сахара в крови.
"У кого есть преддиабетическое состояние или диабет, селедку под шубой есть опасно", - предупредила эксперт. Также, она добавила, что блюдо содержит жирный майонез и получается, что в сочетании с углеводами это способствует активному отложению жира в организме.
Ранее сообщалось, какой хлеб может навредить здоровью.
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