Почему женщинам не стоит пить кофе [ Редактировать ]
Кофе - любимый напиток многих людей. Однако, не все знают о его противопоказаниях и негативном влиянии на организм. В особенности вредит он беременным женщинам. Главным образом страдает репродуктивная система, большая вероятность того, что у беременной женщины может случиться выкидыш.
В исследовании принимали участие 1228 тысяч женщин детородного возраста, которые с 2007 - 2011 годы мечтали стать мамами.
Ученые выяснили у женщин, что они ели, что пили до беременности и во время нее, измеряли давление и делали общий анализ крови.
Оказалось, что даже двух чашек в день достаточно, чтобы повысить риск выкидыша даже у здоровых женщин. Особенно опасно пить кофе в первые два месяца беременности.
Кроме того, авторы исследования уверенны, что кофе может пагубно сказаться на развитие будущего малыша. Дети кофеманок часто рождаются с существенным дефицитом веса.
Исследование на эту тему будут продолжаться, специалисты хотят получить более точные результаты.
Ранее мы писали о том, почему нужно есть соленую рыбу.
по теме
Какие продукты способны поднять настроение
Настроение в холодное время года все чаще становиться грустным и унылым
Кому полезно пить какао
Какао обладает не только особенным вкусом, но и полезными свойствами
Какие сухофрукты защищают от рака
Сухофрукты - полезный продукт, который защищает наш организм и положительно влияет на здоровье
Какие продукты помогут бороться с усталостью
В холодное время года наш организм быстрее устает
Кому запрещено есть хурму
Хурма - очень полезная ягода, в составе которой много микро- и макроэлементов