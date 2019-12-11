Кофе - любимый напиток многих людей. Однако, не все знают о его противопоказаниях и негативном влиянии на организм. В особенности вредит он беременным женщинам. Главным образом страдает репродуктивная система, большая вероятность того, что у беременной женщины может случиться выкидыш.

В исследовании принимали участие 1228 тысяч женщин детородного возраста, которые с 2007 - 2011 годы мечтали стать мамами.

Ученые выяснили у женщин, что они ели, что пили до беременности и во время нее, измеряли давление и делали общий анализ крови.

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Оказалось, что даже двух чашек в день достаточно, чтобы повысить риск выкидыша даже у здоровых женщин. Особенно опасно пить кофе в первые два месяца беременности.

Кроме того, авторы исследования уверенны, что кофе может пагубно сказаться на развитие будущего малыша. Дети кофеманок часто рождаются с существенным дефицитом веса.

Исследование на эту тему будут продолжаться, специалисты хотят получить более точные результаты.

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