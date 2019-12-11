Очень часто польза сушеной рыбы ставится под сомнение, и в первую очередь, это происходит из-за частого спутника соленой рыбы - пива. Однако, врачи назвали ряд полезных свойств продукта и причины, почему его нужно есть, пишет unionfish.ru.

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Почему нужно есть соленую рыбу?

Снижает риск раковых заболеваний;

Помогает беременным меньше нервничать;

Полезна перед родами;

Снижает риск инфаркта и инсульта;

Полезна для крепкого сна.

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