Почему нужно есть соленую рыбу [ Редактировать ]
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Очень часто польза сушеной рыбы ставится под сомнение, и в первую очередь, это происходит из-за частого спутника соленой рыбы - пива. Однако, врачи назвали ряд полезных свойств продукта и причины, почему его нужно есть, пишет unionfish.ru.
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Почему нужно есть соленую рыбу?
- Снижает риск раковых заболеваний;
- Помогает беременным меньше нервничать;
- Полезна перед родами;
- Снижает риск инфаркта и инсульта;
- Полезна для крепкого сна.
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