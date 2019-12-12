Аргентинці представили світові двох нових динозаврів [ Редактировать ]
Аргентинські дослідники виявили останки двох раніше невідомих видів динозаврів. обидва були травоїдними. Вони населяли територію Патагонії 70 мільйонів років тому. Їхні рештки виявили поблизу міста Ель-Калафате.
Один із цих динозаврів був 25 метрів завдовжки, мав довгу шию і ходив на чотирьох лапах. Інший був значно менший - чотири метри завдовжки і міг швидко пересувався на двох лапах.
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