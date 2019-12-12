Вони населяли територію Патагонії 70 мільйонів років тому

Аргентинські дослідники виявили останки двох раніше невідомих видів динозаврів. обидва були травоїдними. Вони населяли територію Патагонії 70 мільйонів років тому. Їхні рештки виявили поблизу міста Ель-Калафате.

Один із цих динозаврів був 25 метрів завдовжки, мав довгу шию і ходив на чотирьох лапах. Інший був значно менший - чотири метри завдовжки і міг швидко пересувався на двох лапах.