Фінляндія та Естонія запустили спільний газопровід Balticconnector. У церемонії відкриття взяли участь президент Естонії Керсті Кальюлайд і президент Фінляндії Саулі Нііністьо.

Довжина газогону - 153 кілометри, половина проходить під водою - від естонського портового міста Палдіскі до фінського Інкоо. Проект обійшовся у майже 300 мільйонів євро, більшість з яких сплатив Євросоюз. Відтепер блакитне паливо транспортуватимуть між Фінляндією, Естонією та Латвією без додаткових витрат. А після завершення роботи над сполученням між Литвою та Польщею, регіональний газовий ринок більше не залежатиме від російського "Газпрому".