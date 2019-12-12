В "Опозиційній платформі - За життя" обурені порушенням регламенту при обговоренні Закону про ринок землі [ Редактировать ]
Закон про ринок землі планують перевести у "таємний режим", а потім "тихцем" протягти його до сесійної зали, - про це заявили представники "Опозиційної платформи - За життя" одразу після засідання профільного комітету Верховної Ради.
Засідання розпочалось іще на світанку. Представники одразу кількох політсил оголосили про порушення "Слугою народу" регламенту і вимагали розглянути всі поправки в присутності підприємців та преси.
"Принято 2 решения. Первое - ограничение присутствия представителя аграрных ассоциаций на заседании Комитета. И второе - проведение Комитета не законным, не регламентным способом. На заседании присутствовал зампредседателя Регламентного комитета, который обратил внимание на том, что сегодня глава Аграрного комитета может инициировать следующее заседание не ранее, чем в понедельник", - наголосив Нестор Шуфрич, народний депутат, фракція "Опозиційна платформа - За життя".
"На жаль, ми бачимо, що "СН" намагаються у будь-який спосіб, навіть не законний протягнути до ВР цей закон. Продати землю. Тому ми бачимо по настрою, що їх не цікавлять будь-які регламентні норми. Ми звертаємось до суспільства - сьогодні дуже жорстко відреагувати на такі дії, що демонструє партія влади та діючий уряд. Показали себе як боягузи, які бояться публічно на людях з професіоналами обговорювати кожну поправку", - зазначив Юрій Павленко, народний депутат, фракція "Опозиційна платформа - За життя".
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