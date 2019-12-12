Про земельну реформу говорили й під час пленарного засідання, навіть попри те, що цього законопроекту на порядку денному не було. А от за що голосували обранці - розкаже Ксенія Барвіненко.

Засідання щойно розпочалося, а депутати вже вимагають перерву. Причина - скандальна земельна реформа, яка не дає спокою нардепам котрий тиждень. Зранку профільний комітет планував розпочати розгляд поправок, але вирішили призначити зібрання на ранок п'ятниці. Без журналістів та активістів.

"Они собираются закрыть комитет и сделать его тайным, по закону о регламенте закрыть комитет можно если есть гостайна, гостайна в продаже земли отсутствует, поэтому они хотят продать незаконно тайно, но и это не все. Сейчас нам стало известно, что они готовят правку - 200 тысяч гектаров в один руки, чтоб уже не напрягаться, чтоб Украину скупило десяток людей. Но этого оказалось мало, они хотят внести правку 600 тысяч, то есть обезумевшие, одуревшие", - заявив Вадим Рабінович, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя".

"Закритий формат" комітету засуджують і в монобільшості, але вважають це вимушеним кроком, щоб обранці знову не побилися, як це сталося напередодні.

"Я вважаю, що це не правильно, коли ми не скликаємо комітет, він має скликатися стільки разів, скільки буде потрібно, інше коли він відбувається у закритому форматі, де не є долучені ні ЗМІ, ні представники суспільства, це завжди сіє якусь недовіру", - наголосила Ірина Верещук, народний депутат, "Слуга народу".

На комітет чекає масштабна робота. Майже 5 тисяч поправок до закону, і кожне слово може кардинально змінити суть документа.

"Те що сьогодні приблизно 5тисяч правок внесено до законопроекту - можемо сказати, одна причина - нардепи намагаються законопроект все ж таки завалити, тому що в тій редакції - його приймати не можна. Моя позиція - даний законопроект потрібно відкликати і напрацьовувати єдиний законопроект. В ідеалі - всіма народними депутатами, заслухавши аграрні асоціації, заслухавши суспільство", - заявив Сергій Лабазюк, народний депутат, позафракційний.

"У меня информация, что один из депутатом "Слуги народа" внес правки, по которому предлагает разрешить покупку холдингам до 600 тис га земли в одни руки, то есть - это вообще идиотизм! Это - грандиозная политическая социальная провокация!

Мы внесли больше трех тысяч правок в этот закон, которые касаются соблюдения прав людей, владеющих землей, государственных земель и прав фермеров. И мы будем настаивать на соблюдении этих правок, принятии их, - чтобы этот закон был цивилизованный и отражал интересы украинского народа", - наголосив Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя".

До того ж, усі фракції чекають на обіцяний референдум перед другим туром голосування за ринок землі. Та поки що навіть відповідного законопроекту в Раді немає. Зате ініціативу щодо продовження особливого статусу для Донбасу в "Зе-більшості" буквально за добу зареєстрували та винесли на голосування.

"Саме головне, що записане в дев'яти пунктах цього закону: створення загонів народної міліції, пряме порушення Конституції України. Суди, прокуратура створюються виключно за погодженням з органами влади на цій території - пряме порушення Конституції, фактично повернення цих територій, яке чекають мільйони громадян України. Фактично заморожується стан, який є сьогодні, якщо не буде гірше", - заявив Сергій Соболєв, народний депутат, "Батьківщина".

Та попри зауваження, фракції готові продовжити особливий статус Донбасу, щоб не втратити підтримку Європи.

"Платформа сегодня поддержала законопроект о продлении закона об особом статусе. Поскольку, если бы этот закон не был принят, то Украина бы в одностороннем порядке вышла бы из Минских соглашений, а мы считаем, что это главный и единственный инструмент, который может привести к миру на Донбассе, почему не рассматривался наш законопроект - потому что недостаточно политической воли монобольшинства, для того чтобы остановить войну. Наш законопроект предлагал, чтобы закон об особом статусе действовал постоянно и становился хорошей основой для принятия остальных законопроектов - в том числе, изменения в Конституцию, в том числе закона об амнистии - всего того пакета, который подробно изложен в Минских соглашениях и может принести мир в Украину. Но опять таки, нет, к сожалению, политической воли для того, чтобы приступить к реальному выполнению Минских соглашений, а следовательно - к установлению мира в Украине. И это очень плохо", - наголосив Сергій Льовочкін, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".

"У цьому законопроекті змінена одна дата, завдяки цьому законопроекту ми утримуємо режим санкцій який зараз якраз розглядається. Для України вкрай важливо зберегти взяті на себе зобов'язання, міжнародну коаліцію і режим санкцій, який існує проти агресора, тобто проти РФ. Наша фракція робитиме все щоб санкції були збережені", - заявив Микола Княжицький, народний депутат, "Європейська солідарність".

За продовження особливого статусу Донбасу висловилися 320 нардепів. Лише "Голос" - проти.

"Жодний нормативний акт не прив'язує цей закон, ганебний закон, що порушує Конституцію, до запровадження санкцій проти Росії. Існує тільки один документ, який один сегмент американських санкцій прив'язує до невиконання Росією, - увага, не Україною, - Мінських угод, закон про особливий статус жодного відношення до санкцій немає", - наголосив Сергій Рахманін, народний депутат, "Голос".

А в монобільшості обіцяють найближчим часом напрацювати власний законопроєкт про особливий статус для Донбасу.