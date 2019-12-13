В пятницу, 13 декабря, курс самой популярной криптовалюты биткоина резко вырос. По сравнению с предыдущим днем курс стал выше на $47.47. За неделю курс упал на $316.41.

Теперь за монету предлагают $7223.19

Также изменилась цена других криптовалют:

Ethereum $144.77

$144.77 Litecoin $43.86;

$43.86; Bitcoin Cash $207.52

Также ранее мы писали о том, что в Украине в обращение ввели новую памятную монету.