Курс биткоина стремительно растет [ Редактировать ]
Биткоин
В пятницу, 13 декабря, курс самой популярной криптовалюты биткоина резко вырос. По сравнению с предыдущим днем курс стал выше на $47.47. За неделю курс упал на $316.41.
Теперь за монету предлагают $7223.19
Также изменилась цена других криптовалют:
- Ethereum $144.77
- Litecoin $43.86;
- Bitcoin Cash $207.52
Также ранее мы писали о том, что в Украине в обращение ввели новую памятную монету.
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