За русский язык будут штрафовать: сколько прийдется заплатить [ Редактировать ]
Языковой омбудсмен Татьяна Монахова подтвердила, что согласно языковому закону, публичные выступления не на родном языке будут штрафоваться.
Касается это всех государственных служащих, включая и депутатов.
Известно, что уже в течение полугода должна заработать система мониторинга и приема жалоб как в электронном, так и бумажном варианте.
"После первого замечания, если нарушения продолжаются - будет система штрафов. Максимум сегодня - это 11 600 гривен", - сказала омбудсмен.
Раньше сообщалось о том, что 25 апреля Верховная Рада Украины приняла законопроект в целом "Об обеспечении украинского языка, как государственного".
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