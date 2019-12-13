Языковой омбудсмен Татьяна Монахова подтвердила, что согласно языковому закону, публичные выступления не на родном языке будут штрафоваться.

Касается это всех государственных служащих, включая и депутатов.

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Известно, что уже в течение полугода должна заработать система мониторинга и приема жалоб как в электронном, так и бумажном варианте.

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"После первого замечания, если нарушения продолжаются - будет система штрафов. Максимум сегодня - это 11 600 гривен", - сказала омбудсмен.

Раньше сообщалось о том, что 25 апреля Верховная Рада Украины приняла законопроект в целом "Об обеспечении украинского языка, как государственного".