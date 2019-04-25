Языковой закон: что нужно знать украинцам [ Редактировать ]
25 апреля Верховная Рада Украины приняла законопроект вцелом "Об обеспечении украинского языка, как государственного". И теперь за нарушение этого закона граждан Украины будут штрафовать.
Законопроект поддержали 278 народных депутатов.
Сколько прийдется заплатить за нарушение языкового закона в Украине?
Нарушение влечет за собой штраф в размере от двухсот до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан (3400 грн. - 5100 грн.)
Нарушение требований закона относительно применения государственного языка печатными СМИ влечет за собой наложение штрафа от четырехсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан. (6800 грн. - 8500 грн.)
Другие нарушения закона о порядке применения государственного языка влекут за собой наложение штрафа от двухсот до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан. Еще выше штрафы предусмотрены за повторное нарушение закона. (3400 грн. - 5100 грн.)
Интересно, что..
Теперь в стране появится должность Уполномоченного по защите украинского языка. Его функции - защищать украинский язык, устранять ограничения в использовании языка и отстаивать права украинцев на получение информации и услуг во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины на государственном языке, а также жаловаться на все возможные нарушения языковых прав.
Для простого украинца принятие закона значит следующее:
- По-украински должны разговаривать в публичном пространстве;
- государственных и коммунальных секторах;
- в транспорте;
- в общественных заведениях;
- в сфере образования и медицины;
- в театральных постановках и кино, на ТВ, в интернете, печатных СМИ.
Закон не распространяется на:
- Религийные обряды
- Частные разговоры
Напомним, в 2014 году под предлогом защиты русскоязычного населения Россия аннексировала полуостров Крым. На российском ТВ заявили о "притеснении" русского языка в Украине.
Во время избирательной кампании Владимир Зеленский призвал политиков отстать от русского языка, чтобы не разделять народ Украины.
В ответ на это многие парламентарии, политики и общественные деятели призывали принять закон об украинском языке, отмечая важность применения именно украинского языка в Украине. Президент Петр Порошенко пообещал незамедлительно подписать закон. И вот результат.
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