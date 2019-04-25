25 апреля Верховная Рада Украины приняла законопроект вцелом "Об обеспечении украинского языка, как государственного". И теперь за нарушение этого закона граждан Украины будут штрафовать.

Законопроект поддержали 278 народных депутатов.

Сколько прийдется заплатить за нарушение языкового закона в Украине?

Нарушение влечет за собой штраф в размере от двухсот до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан (3400 грн. - 5100 грн.)

Нарушение требований закона относительно применения государственного языка печатными СМИ влечет за собой наложение штрафа от четырехсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан. (6800 грн. - 8500 грн.)

Другие нарушения закона о порядке применения государственного языка влекут за собой наложение штрафа от двухсот до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан. Еще выше штрафы предусмотрены за повторное нарушение закона. (3400 грн. - 5100 грн.)

Интересно, что..

Теперь в стране появится должность Уполномоченного по защите украинского языка. Его функции - защищать украинский язык, устранять ограничения в использовании языка и отстаивать права украинцев на получение информации и услуг во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины на государственном языке, а также жаловаться на все возможные нарушения языковых прав.

Для простого украинца принятие закона значит следующее:

По-украински должны разговаривать в публичном пространстве;

государственных и коммунальных секторах;

в транспорте;

в общественных заведениях;

в сфере образования и медицины;

в театральных постановках и кино, на ТВ, в интернете, печатных СМИ.

Закон не распространяется на:

Религийные обряды

Частные разговоры

Напомним, в 2014 году под предлогом защиты русскоязычного населения Россия аннексировала полуостров Крым. На российском ТВ заявили о "притеснении" русского языка в Украине.

Во время избирательной кампании Владимир Зеленский призвал политиков отстать от русского языка, чтобы не разделять народ Украины.

В ответ на это многие парламентарии, политики и общественные деятели призывали принять закон об украинском языке, отмечая важность применения именно украинского языка в Украине. Президент Петр Порошенко пообещал незамедлительно подписать закон. И вот результат.