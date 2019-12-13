Верховний суд Великої Британії відклав рішення у справі щодо російської позики Україні на три мільярди доларів, більш відомої як "Борг Януковича".

Слухання за цією справою тривали останні чотири дні. Верховний суд має сказати у цій суперечці останнє слово. Перед Євромайданом у 2013 році Москва позичила Києву 3 млрд доларів. Кремль вважає угоду виключно комерційною, і просить суд зобов'язати Україну повернути гроші. Київ відмовляється, оскільки впевнений, що путін погрозами і тиском нав'язав кредит Януковичу, який незабаром втік до Росії.

Суд нижчої інстанції підтримав російську сторону, але, за підсумками апеляції, Високий суд Лондона частково скасував це рішення. Таким чином, Україна отримала право судитися з Росією по суті: наводити докази тиску, викликати свідків, звинувачувати Москву в анексії Криму і воєнній агресії на на Донбасі.