В пятницу, 13 декабря, в Газни (Афганистан) в районе Джагату случилось происшествие. Известно, что бомба взорвалась на обочине дороги. В результате десять человек, в том числе четыре женщины и ребенок, погибли. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Отмечается, что все жертвы взрыва были гражданскими лицами. Еще шесть человек были ранены.

По словам правоохранителей, бомба была заложена для афганских сил безопасности, поскольку она взорвалась примерно в 300 метрах от военной базы.

Никто пока не взял ответственности за нападение, но чиновники обвиняют талибов.

Ранее сообщалось, что в Киеве взорвали отделение банка, а также под Кропивницким подорвали банкомат.