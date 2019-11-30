В субботу, 30 ноября, в Киеве произошел взрыв в отделении "Ощадбанка" на улице Ентузиастов. Об этом сообщает "РБК-Украина".

Так, двое неизвестных подорвали отделение банка, после чего скрылись на автомобиле Volkswagen. Взрыв был такой силой, что обломки стеклянной витрины отнесло на несколько десятков метров, а в отделении обвалился потолок.

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По предварительной информации, злоумышленники воспользовались баллоном с газом, которым планировали вывести из строя банкомат. Взорвав банкомат они забрали оттуда кассеты с деньгами, однако пока неизвестно, какую именно сумму похитили.

На месте происшествия работают следователи и взрывотехники, а в Киеве правоохранители объявили план "Сирена".

Ранее сообщалось, что в центре Харькова подорвали автомобиль, а также в Днепре в многоэтажке прогремел взрыв.