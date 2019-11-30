В субботу, 30 июня, в Харькове прогремел взрыв в гаражном кооперативе "Слобода". Во время происшествия погибли три человека. Об этом передает пресс-служба ГСЧС в области.

"Предварительно прогремел взрыв в гаражном кооперативе "Слобода" что по проезду 1-й Котласский, в гараже № 512. К месту пожара были направлены 3 отделения на автоцистернах для тушения пожара. Прибыв на место происшествия в 5:38 было установлено, что есть возгорания, разрушение стен гаража и плит перекрытия", - говорится в сообщении.

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"После осмотра места пожара в 08:40 было обнаружено тело погибшего мужчины, который находился в гараже рядом с автомобилем. Для разборки конструкций и поднятия плит перекрытия к месту происшествия направлены автокран коммунальной службы города и экскаватор аварийно-спасательного отряда специального назначения.

По прибытию экскаватора в 08:30 были начаты работы по подъему плит перекрытия и в 08:50 обнаружены тела еще 2 погибших мужчин в автомобиле. По состоянию на 10:00 продолжаются работы по подъему еще 2-х плит перекрытия", - говорится в сообщении.

Причина и обстоятельства взрыва устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в центре Харькова подорвали автомобиль.