Первый рукописный черновик с текстом песни Your Song британского певца Элтона Джона продали на аукционе за 180 тысяч фунтов стерлингов (более $240 тысяч), сообщает Daily Mail.

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Текст написан рукой автора Берни Топина, с которым Элтона Джона связывали десятилетия тесного сотрудничества. Продала текст бывшая жена Топина Максин Фибельман, которая когда-то вдохновила певца на композицию Tiny Dancer.

Ранее сообщалось, что Верка Сердючка представила новую песню.