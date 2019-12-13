Верка Сердючка представила новую песню (видео) [ Редактировать ]
Популярная украинская артистка Верка Сердючка представила свою новую песню, которую уже можно послушать на официальной странице певицы в YouTube.
Сингл называется Make It Rain Champagne - Сделай дождь из шампанского.
Отметим, что в комментариях на Youtube поклонники исполнительницы с восторгом отреагировали на новый хит. Также фанаты Сердючки порадовались тому, что звезда вновь на сцене с новыми песнями.
Ранее сообщалось, что объявлено имя первого члена жюри Национального отбора на "Евровидение-2020".
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