Группа KAZKA выпустила новую песню (видео) [ Редактировать ]
Фото: slukh.media
Украинская группа KAZKA презентовала новую песню под названием "Колишні". Трек появился на официальной странице коллектива на YouTube.
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Также отмечается, что композиция войдет в новый альбом NIRVANA. В комментариях к треку участники коллектива написали, что "люди из прошлого не покидают нас, сколько ни стирай в их номера в телефоне".
Ранее мы писали о том, что Верка Сердючка представила новую песню.
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