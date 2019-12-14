В пятницу вечером, 14 декабря, в Хмельницкой области пьяный водитель сбил двух пожилых женщин, которые шли по обочине дороги. Одна из них погибла на месте, сообщает "Сегодня".

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За рулем "ЗАЗ 1102" находился 50-летний житель села Захаровцы . Под колеса легковушки попали две женщины 63 и 65 лет.

Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что под Ривне произошло жуткое ДТП с микроавтобусом.