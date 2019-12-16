Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал о том, что процесс согласования списков лиц, которых надо вернуть на волю, является сложным вопросом. Об этом пишет "Униан".

Он также сообщил, что никаких гарантий того, что Россия не будет манипулировать списками лиц, подлежащих обмену, не существует.

Гарантий никаких не существует. Безусловно, если бы они существовали, наверное, эти люди давно бы уже не сидели, мы бы их давно уже забрали. Сложный вопрос - согласование этих перечней, потому что есть, и я не один раз говорил, несколько групп людей, которых мы обменяем.

Он отметил, что новый обмен удерживаемыми лицами, который нужно осуществить до конца текущего года, будет немножко сложнее в сравнении с обменом, который состоялся 7 сентября по формуле "35 на 35".

Если первый обмен, который состоялся гладко, это были просто те, кто находился в российских тюрьмах, и их обменяли на тех, кто находился на украинской территории, то здесь немножко сложнее. Сейчас мы говорим о тех, кто находится на территории Крыма, на территории России и за пределами линии соприкосновения. Они условно поделены на три категории, но для нас это большая часть всех согласованных фамилий.

Кроме того, он сказал, что есть еще украинцы, которые не входят в первые три категории, и в частности речь идет о тех, кто считается пропавшим без вести. Министр уточнил, что украинская сторона рассчитывает, что представители Красного Креста до конца года смогут попасть на оккупированную территорию Донбасса, в том числе для того, чтобы попытаться выяснить судьбу лиц, пропавших без вести.

Ранее сообщалось, что Зеленский хочет упростить получение гражданства военным и беженцам из России.