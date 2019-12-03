Проект решения "нормандского саммита": Пристайко раскрыл детали [ Редактировать ]
Во вторник, 3 декабря, Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко во время конференции NATO Engages в Лондоне рассказал о содержании проекта решения встречи в "нормандском формате", который был согласован лидерами четырех стран. Об сообщает "РБК-Украина".
По его словам, проект не является новым документом. Он был согласован в начале осени этого года, однако до сих пор остается рабочим вариантом, который должен лечь в основу финального решения лидеров.
"Еще 2 сентября советники лидеров четырех стран утвердили заключительные положения коммюнике, которое будет обнародовано по завершении саммита", - пояснил он.
Глава МИД Украины пересказал содержание положений, которые указаны в согласованном проекте. По его словам, лидеры отмечают успешное разведение сил на трех участках Донбасса и предлагают определить следующие точки разведения.
"Лидеры отмечают успешный обмен, который произошел, и предлагают ускорить работу по следующему этапу обмена, включая идею всех на всех. Далее, лидеры требуют определить следующие участки для разминирования, и так далее. То есть очень короткий документ, в конце которого написано, что лидеры уполномочивают свои переговорные команды продолжить подготовку следующих (инициатив). Это общие фразы, которые превратятся в документ только по завершению встречи глав государств", - сказал Пристайко.
Также министр добавил, что пока речь не идет о принципиальных решения, изменяющие очередность или содержание минских договоренностей.
Раньше сообщалось о том, что Зеленский отчитался о работе и призвал украинцев к доверию. А также предложил новый формат переговоров по Крыму.
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