Какой коктейль поможет избавиться от лишнего веса [ Редактировать ]
Праздничные дни зимой всегда могут быть опасны набором лишних килограммов и сантиметров на вашей талии. Медики рассказали, какой напиток нужно выпивать перед сном, чтобы держать метаболизм в норме.
Для того, чтобы сделать напиток, добавьте в стакан кефира 0, 5 столовой ложки корицы, столько же имбиря и щепотку красного перца. Перемешайте кефир со всеми ингредиентами вечерний напиток для похудения готов! Его регулярное употребление в течение месяца поможет избавиться от 3-4 кг веса.
Этот специфический коктейль ускоряет обмен веществ и выводит излишки продуктов из организма. Особенно рекомендуется после обильного застолья. А корица, перец и имбирь, отлично очистят организм от токсинов и шлаков.
Ранее сообщалось, как не поправиться зимой, а также какие продукты влияют на иммунитет.
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