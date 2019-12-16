Зимой во время праздников сложно соблюдать правильный рацион питания и не поправиться. Медики рассказали, как упростить задачу и обезопасить себя от отложения лишних килограммов. Диетологи назвали 4 основных принципа, которых стоит придерживаться.

Правильные углеводы. Зимой увеличивается тяга к "сытной" пище. Она нужна организму, чтобы успешнее поддерживать тепловой баланс. Но булочки и шоколадки - неправильное решение. Не скажутся на фигуре: каши, хлеб и макароны из цельнозерновой муки грубого помола, фрукты и сухофрукты, зелень и овощи.

Больше белка. Это не только нежирное мясо, рыба, яйца и молоко, это также грибы, бобовые, спаржа и гречка.

Правильные жиры. Это те, что содержатся в нерафинированных растительных маслах, семечках и орехах. Они помогают регулировать холестерин и усваивать витамин Е.

Упор на витамины А, Е, С, D и железо. Это поможет держать в тонусе иммунитет, сохранить кожу и волосы в холода. Морковь, тыква, хурма, цитрусовые, капуста, шпинат, бобовые, субпродукты, орехи и морепродукты - в меню должны быть обязательно.

Эти правила помогут избавиться от чувства голода и получить все необходимое. А если исключить из рациона сдобу, мясные продукты и ограничить потребление соли - то и похудеть.

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