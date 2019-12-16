В холодное время года наш организм, как правило, ослаблен и нуждается в витаминах. Так, медики советуют ввести в рацион яблоки, имбирь и цитрусовые. Эти продукты укрепят иммунную систему организма и уберегут от простудных заболеваний.

Чеснок встречается на каждой кухне, при его добавлении блюда получаются вкуснее и ароматнее. Вместе с тем, отмечена большая польза от него при ОРВИ. Апельсины, лимон, мандарины, лайм и грейпфрут необходимо употреблять из-за содержащегося в них витамина C.

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Происходит укрепление иммунитета, данные продукты борются с инфекцией, воздействуя на клеточном уровне, что очень важно в период холодов. Цитрусовые можно есть в сыром виде или выжимать из них сок. Крайне полезен имбирь, так как он помогает подавить воспалительные процессы. Из корня готовят чай, в который добавляют мед. Нужно есть яблоки из-за находящегося в них антиоксиданта кверцетина, уменьшающего микробную среду.

Рекомендуется ввести в рацион куркуму. Пряность эффективна при лечении заболеваний суставов и способна снимать мышечные боли, вызванные физическими нагрузками. Названную пищевую добавку допускается использовать при отсутствии на нее аллергической реакции.

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