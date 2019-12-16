Житлові комплекси "Укрбуду" відбудує "Київміськбуд" [ Редактировать ]
"Київміськбуд" обіцяє добудувати комплекси "Укрбуду" коштом власних прибутків і банківських позик. Про це йшлося на спільній пресконференції президентів обох компаній. По підтримку забудовники звернулися також до уряду та КМДА.
Водночас наголосили: гроші інвесторів на порятунок недобудов не витрачатимуть. На сьогодні є 25 незавершених об'єктів будівництва це 13 тисяч вкладників. П'ять будинків планують здати вже до кінця січня 2020 року.
"Я думаю, что в любом случае нам придется искать компромисс, в любом случае нам придется обращаться за помощью к моральной так и материальной. И в любом случае эта помощь будет нам дана. Я не думаю, что это будет бюджет - это будут коммерческие займы временные для того,чтобы запустить работу предприятия и за счет будущих прибылей потом закрывать эти все затраты, которые существуют на сегодняшний день", - говорить Ігор Кушнір, президент холдингової компанії "Київміськбуд".
"Корпорация державна "Укрбуд" она как была, так и остается. сейчас вопрос в том, что коммерческие компании, которые занимались жилищным строительством, это в первую очередь "Укрбуд Девелопмент" и еще ряд компаний застройщиков перейдут посмотрим как юридически в холдинг "Киевмискбуда" или это будут договора совместной деятельности - это юристы сейчас прорабатывают", - говорить Олег Майборода, генеральний директор компанії "Укрбуд Девелопмент".
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