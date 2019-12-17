Предпринимателям пообещали дешевые кредиты [ Редактировать ]
Снижение уровня инфляции позволяет говорит о снижении кредитных ставок в следующем году. Такое заявление сделал премьер-министр Украины Алексей Гончарук в эфире одного из телеканалов.
"Наша стратегия - вместе с НБУ продолжать политику удешевления кредитования. Сейчас для этого достаточно благоприятные условия. Есть достаточно низкий уровень инфляции - 5,1%, такого давно не было. Такой низкий уровень инфляции позволяет нам говорить о дешевом кредитовании уже в перспективе ближайшего года", - сказал Гончарук.
Премьер уверяет, что бизнесу не стоит ожидать удешевления стоимости кредитования с весны 2020 года, при этом ставки будут только снижаться.
Мы поставили себе цель - чтобы, условно, уже весной бизнес мог рассчитывать на получение кредитов под 16% годовых, летом - около 14%, осенью - под 12% годовых в гривне.
Ранее мы писали о том, сколько выделит правительство на кредиты для малого бизнеса.
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