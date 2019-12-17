Навіщо займалася інсценуванням і таким чином підірвала до себе довіру?

Правда, але не вся. екоактивістку і людину року за версією американського журналу Time упіймали на брехні представники німецької залізниці. Про це розкаже Тетяна Логунова.

Світлину, через яку здійнявся галас, Ґрета Тунберґ опублікувала в соцмережах особисто. На знімку екоактивістка сидить на підлозі в тамбурі німецького потяга, поряд - купа валіз. "Подорожую переповненими поїздами Німеччиною. Нарешті їду додому" - прокоментувала фото Тунберґ. Користувачі співчували дівчині й критикувати німецьку залізницю. Аж поки представники "Дойче Бану" не відповіли Ґреті. Вони подякували еко-активістці за подорож потягом і додали таке:

"Було б краще, якби ти додатково повідомила, як привітно й компетентно тебе обслуговувала наша команда у вагоні першого класу, де ти сиділа".

Після цього виправдовуватися довелося вже Ґреті. Вона повідомила, що у тамбурі їхала недовго, потім справді пересіла в комфортний вагон. І, взагалі, повні потяги - це добре. Адже якщо люди обирають замість літаків залізницю, вони теж долучаються до захисту клімату.

Таке пояснення, утім, задовольнило не всіх. Подорож Ґрети сьогодні обговорюють і ЗМІ, і політики. Запитують, чому Ґрета сказала правду,та не всю? Навіщо займалася інсценуванням і таким чином підірвала до себе довіру?

Потягами Тунберґ, яка відмовилася від перельотів з екологічних міркувань, повертається додому з Мадрида. Там вона брала участь у конференції Оон з питань клімату і вже традиційно виступила з різкою промовою.

"Нам треба збалансувати оптимізм і обурення. Оптимізм потрібен, щоб продовжувати нашу діяльність і не здаватися. А обурення, щоб вийти із зони комфорту. Упевнена, якщо люди почують, що обговорюють на цих конференціях, вони розгніваються. Тому потрібен ще й баланс", - говорить Ґрета Тунберґ, екоактивістка.

Конференція ООН із питань клімату, яка тривала рекордні два тижні, завершилася в неділю. Без особливих результатів. Учасники домовилися докладати більше зусиль для реалізації Паризької кліматичної угоди. Але конкретних зобов'язань у підсумковому документі не прописали.