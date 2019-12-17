Два ворожих обстріли зафіксували українські військові на Донбасі. Під вогонь окупантів потрапили захисники Кримського. Там із заборонених Мінськом великокаліберних мінометів бойовики випустили 20 мін. А поблизу Верхньоторецького російські найманці накривали з гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. На ділянках розведення сил зберігається тиша - повідомили у штабі Об'єднаних Сил. Про ситуацію на передовій - Ігор Левенок.

Перефразовуючи літературного класика, армійці кажуть ті, хто прагне до миру припиняють стріляти. А що ми бачимо тут. Бойовики застосували надпотужну зброю. Про її властивості говорять глибочезні вирви, перемелений ліс і ось такі уламки. Один з таких тільки важить кілограм, або півтора.

Околиці Авдіївки. Наслідки обстрілу вражають. За уламками та нерозірваними снарядами, які прилетіли з боку Донецька, військові визначили: ворог застосував реактивну систему залпового вогню калібром 217 міліметрів.

Один такий снаряд до сорока кілограмів завважки. Обстріляли саме перед самітом "норманської четвірки".

"Не чіпали ми їх абсолютно у нас же перемир'я. Ми огонь даже в отвєт не ведем и не отвєчаем на данні моменти. Терпим, терпим", - говорить Захар, військовослужбовець Збройних сил України.

І донині найманці не вгамувалися. Час від часу з того боку чутно кулеметні черги. Працюють гранатомети.

"Часто простреливают стрелковым, а также кидают ВОГи, работают АГСом, пристреливаются. Вот только что были прострели, так что нам лучше зайти сейчас, потому что неизвестно - прилетит не прилетит", - говорить Віталій, військовослужбовець Збройних сил Украни.

І це вдень. Уночі ж вогонь бойовиків щільніший.

Бійці кажуть, триває виснажлива окопна війна, яку на паперах часто називають "перемир'ям". Утім, прагнення до миру з боку супротивника армійці не помічають.

До того ж нерідко з ворожого боку бійці чують гуркіт важкої техніки. А її, згідно з домовленостями, тут взагалі не має бути.

"Да, несколько дней буквально назад, то ли прогревали, то ли специально катались, чтобы слышали, что у них там стоит такое чем они рано или поздно могу ударить по нам", - говорить Віталій, військовослужбовець Збройних сил України.