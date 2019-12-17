Ґрета Тунберґ оскандалилась знимком у соцмережах [ Редактировать ]
Правда, але не вся. екоактивістку і людину року за версією американського журналу Time упіймали на брехні представники німецької залізниці. Про це розкаже Тетяна Логунова.
Світлину, через яку здійнявся галас, Ґрета Тунберґ опублікувала в соцмережах особисто. На знімку екоактивістка сидить на підлозі в тамбурі німецького потяга, поряд - купа валіз. "Подорожую переповненими поїздами Німеччиною. Нарешті їду додому" - прокоментувала фото Тунберґ. Користувачі співчували дівчині й критикувати німецьку залізницю. Аж поки представники "Дойче Бану" не відповіли Ґреті. Вони подякували еко-активістці за подорож потягом і додали таке:
"Було б краще, якби ти додатково повідомила, як привітно й компетентно тебе обслуговувала наша команда у вагоні першого класу, де ти сиділа".
Після цього виправдовуватися довелося вже Ґреті. Вона повідомила, що у тамбурі їхала недовго, потім справді пересіла в комфортний вагон. І, взагалі, повні потяги - це добре. Адже якщо люди обирають замість літаків залізницю, вони теж долучаються до захисту клімату.
Таке пояснення, утім, задовольнило не всіх. Подорож Ґрети сьогодні обговорюють і ЗМІ, і політики. Запитують, чому Ґрета сказала правду,та не всю? Навіщо займалася інсценуванням і таким чином підірвала до себе довіру?
Потягами Тунберґ, яка відмовилася від перельотів з екологічних міркувань, повертається додому з Мадрида. Там вона брала участь у конференції Оон з питань клімату і вже традиційно виступила з різкою промовою.
"Нам треба збалансувати оптимізм і обурення. Оптимізм потрібен, щоб продовжувати нашу діяльність і не здаватися. А обурення, щоб вийти із зони комфорту. Упевнена, якщо люди почують, що обговорюють на цих конференціях, вони розгніваються. Тому потрібен ще й баланс", - говорить Ґрета Тунберґ, екоактивістка.
Конференція ООН із питань клімату, яка тривала рекордні два тижні, завершилася в неділю. Без особливих результатів. Учасники домовилися докладати більше зусиль для реалізації Паризької кліматичної угоди. Але конкретних зобов'язань у підсумковому документі не прописали.
по теме
"Людину року" упіймали на брехні
Вона повідомила, що у тамбурі їхала недовго, потім справді пересіла в комфортний вагон. І, взагалі, повні потяги - це добре. Адже якщо люди обирають замість літаків залізницю, вони теж долучаються до захисту клімату
Ґрета і залізниця: "людину року" впіймали на брехні
Еко-активістку і людину року за версією американського журналу Time упіймали на брехні представники німецької залізниці
Надя Дорофеева восхитила фанатов новым фото
Известная украинская певица Надя Дорофеева поразила поклонников в очередной раз
"Детей бы вам": Каменских с Потапом поразили новым фото
Известная украинская певица Настя Каменских (NK) взволновала публику новым снимком
Житлові комплекси "Укрбуду" відбудує "Київміськбуд"
"Київміськбуд" обіцяє добудувати комплекси "Укрбуду" коштом власних прибутків і банківських позик. Про це йшлося на спільній пресконференції президентів обох компаній. по підтримку забудовники звернулися також до уряду та КМДА