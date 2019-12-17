Леся Никитюк "взорвала" сеть пикантным фото [ Редактировать ]
Леся Никитюк / Фото: Іnstagram
Известная украинская ведущая Леся Никитюк, которая недавно порадовала фанатов нежным фото, шокировала поклонников. Так, публикацию звезда сделала в своем Instagram.
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"Шиканула. Пожила в гостинице, патчи попробовала... мм вкусно", - подписала фото звезда.
Шиканула.. пожила в гостинице, патчи попробовала.. мм вкусно😆😆😆
Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)
Ранее мы писали о том, что Каменских шокировала дерзким образом, а также Бузова поразила фото с отцом.
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Так, соответствующую публикацию звезда сделала в своем Instagram