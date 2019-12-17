Надя Дорофеева восхитила фанатов новым фото [ Редактировать ]
Известная украинская певица, солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева, которая недавно показала откровенное декольте, поразила поклонников в очередной раз. Так, в своем Instagram Надя опубликовала "свежее фото".
"Че как", - написала в описании к фото певица.
Фото: instagram.com/nadyadorofeeva
Фанатам понравился новый образ Дорофеевой. Они написали массу комплиментов в комментариях к публикации.
"Милашка", "Красивая", "Какая красивая", "Тебе идут кудряхи!", "Красотка", "Ниче так", - написали подписчики.
Ранее сообщалось, что Каменских "взорвала" сеть ярким фото, а также Тина Кароль впечатлила поклонников откровенной позой.
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