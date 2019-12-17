Известная украинская певица, солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева, которая недавно показала откровенное декольте, поразила поклонников в очередной раз. Так, в своем Instagram Надя опубликовала "свежее фото".

"Че как", - написала в описании к фото певица.

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Фанатам понравился новый образ Дорофеевой. Они написали массу комплиментов в комментариях к публикации.

"Милашка", "Красивая", "Какая красивая", "Тебе идут кудряхи!", "Красотка", "Ниче так", - написали подписчики.

Ранее сообщалось, что Каменских "взорвала" сеть ярким фото, а также Тина Кароль впечатлила поклонников откровенной позой.