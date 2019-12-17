Во вторник, 17 декабря, в ходе столкновений под Верховной Радой полиция снесла палатки протестующих. Об этом сообщает "РБК-Украина".

Полиция пошла штурмом на представителей "Национального корпуса" и разобрала две палатки в правительственном квартале. На данный момент правоохранители оттеснили "Нацкорпус" ближе к Верховной Раде.

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Кроме того, силовики продолжили оттеснять протестующих и задерживать особенно активных.

Активисты используют файера, камни, бутылки и палки. С обеих сторон пострадали как минимум три человека. Пострадавших выносят на носилках из толпы.

Ранее мы писали о том, что в Киеве проходят массовые митинги и столкновения.