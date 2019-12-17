Пожар в одесском колледже: в полиции озвучили причину [ Редактировать ]
Начальник главного управления Национальной полиции в Одесской области Олег Бех заявил о том, что пожар в одесском колледже произошел из-за неисправности электропроводки или бытовых электроприборов.
По характерным признакам и по изъятым с места происшествия предметам, предварительно можно сообщить, что возгорание произошло из-за неисправности электропроводки или бытовых электроприборов, - сообщил он.
По словам Беха, относительно подозреваемых проводится активная работа, продолжаются допросы. Уже назначены 63 различные экспертизы, включая молекулярно-генетическую. Кроме того, как отметил начальник управления, сегодня из Киева приехали эксперты, которые помогают местным следователям в дополнительном осмотре места происшествия, начавшемся во вторник утром.
"Нужно отработать еще ряд деталей этого серьезного происшествия", - акцентировал Бех. Он отметил, что по состоянию на утро вторника, родственникам погибших еще не выдано 11 тел.
Напомним, в центре Одессы "вспыхнул" пожар в колледже. В Одесской ОГА сообщили, что вероятной причиной трагического пожара стал неисправный удлинитель. А также в Одессе объявили двухдневный траур.
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