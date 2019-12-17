Протесты под Радой: у Зеленского отреагировали на события [ Редактировать ]
Аграрии не хотят политизации вопроса реформ, а к протестам ради пиара часто примыкают политики. Об этом сказал в ходе пресс-марафона уполномоченный президента по земельным вопросам Роман Лещенко.
Право на мирное собрание предусмотрено Конституцией Украины, и каждый человек у нас в Украине имеет право высказать свою позицию. Из того, что сегодня я увидел возле Верховной Рады - скажу откровенно, очень много политических флагов, очень много националистических разного рода групп и очень мало аграриев, - сказал Лещенко.
Он отметил, что общается с аграриями в режиме реального времени постоянно, и аграрии "сегодня взволнованы тем, что вокруг их вопроса очень многие политики сегодня хотят примазаться и использовать это в своих политических целях".
Раньше сообщалось о том, что в Киеве проходят массовые митинги и столкновения. А также смотрите, чем закончился митинг под Радой.
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