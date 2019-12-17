Сергій Каплін вимагає створити слідчі комісії та розслідувати діяльність "Нафтогазу". [ Редактировать ]
Силовики та нардепи мають створити слідчі комісії та розслідувати діяльність "Нафтогазу". Із такою вимогою виступили профспілки на чолі із Сергієм Капліним, реагуючи на заяву виконавчого директора НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка. Раніше той на своїй сторінці у Фейсбуці написав, що видобуток власного газу дозволив би знизити ціну на газ для населення. А нинішня ситуація з блакитним паливом є розплатою за некомпетентність і корупцію.
"Розслідувати яка справжня має бути ціна на газ, яка собівартість газу, чому український газ видобутий на нашій землі не дістається простим українцям, а продається втридорога олігархам, чому ціна, яку платять прості українці завищена в кілька разів у порівнянні із собівартістю. Нафтогаз повинен бути ліквідований як найбільша сьогодні корупційна гидра, яка засунула руку в кишеню простих українців і президент, премьєр у наступному році повинні зробити все можливе для того, щоб в рази збільшити видобуток українського газу і щоб український газ по 2,50 як він коштує реально потрапляв простим українцям", - говорить Сергій Каплін, голова Конфедерації профспілок.
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