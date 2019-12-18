Американський сенат затвердив обов'язкові санкції щодо компаній та осіб, задіяних на будівництві "Північного потоку-2", - повідомив глава Нафтогазу Андрій Коболєв. "За" - проголосували 86 сенаторів, "проти" - 8.

Минулого тижня аналогічний законопроєкт підтримала нижня палата Конгресу США - Палата представників. Тепер документ має підписати президент Дональд Трамп. Після цього компанії, залучені до будівництва "Нордм Стрім-2", щоб уникнути покарання, муситимуть згорнути роботи.