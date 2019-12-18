В Киеве на Южном мосту частично ограничат движение астотранспорта в связи с проведением ремонтных работ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киевавтодор" в Facebook.

Ограничение будет 18 декабря до 18:00, а также 19 декабря с 09:00 до 18:00.

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"Пользуясь благоприятными погодными условиями КП "Киевавтодормост" проводит текущие ремонтные работы на Южном мосту. Работают на крайней правой полосе в направлении Левого берега", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что в новогоднюю ночь 2020 работу транспорта продлят.