В новогоднюю ночь 2020 работу транспорта продлят [ Редактировать ]
Транспорт в Киеве / Фото: gloss.ua
В Киеве в новогоднюю ночь продлят работу общественного транспорта на три часа. Об этом сообщил директор Департамента культуры Диана Попов.
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"В новогоднюю ночь будет продлена работа пассажирского транспорта на три часа, фуникулер будет работать круглосуточно", – сказала Попова.
Ранее сообщалось, что в Днепре "вспыхнуло" несколько автомобилей.
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