В Киеве в новогоднюю ночь продлят работу общественного транспорта на три часа. Об этом сообщил директор Департамента культуры Диана Попов.

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"В новогоднюю ночь будет продлена работа пассажирского транспорта на три часа, фуникулер будет работать круглосуточно", – сказала Попова.

Ранее сообщалось, что в Днепре "вспыхнуло" несколько автомобилей.