Курс биткоина рекордно "рухнул" [ Редактировать ]
Биткоин
В среду, 18 декабря, курс самой популярной криптовалюты биткоина резко упал. По сравнению с предыдущим днем курс стал ниже на $249.37. За неделю курс упал на $719.29.
Теперь за монету предлагают $6534.81.
Также изменилась цена других криптовалют:
- Ethereum $120.22;
- Litecoin $36.62;
- Bitcoin Cash $172.99.
Также ранее мы писали о том, что в Украине в обращение ввели новую памятную монету.
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