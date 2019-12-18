В среду, 18 декабря, курс самой популярной криптовалюты биткоина резко упал. По сравнению с предыдущим днем курс стал ниже на $249.37. За неделю курс упал на $719.29.

Теперь за монету предлагают $6534.81.

Также изменилась цена других криптовалют:

Ethereum $120.22;

$120.22; Litecoin $36.62;

$36.62; Bitcoin Cash $172.99.

Также ранее мы писали о том, что в Украине в обращение ввели новую памятную монету.