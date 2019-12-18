Сполучені Штати прагнуть вдвічі збільшити військовий контингент на іспанській базі Рота та зробити її головною базою ВМС США у південній Європі, - про це повідомляють місцеві ЗМІ.

За планом, Пентагон перекине на базу ще 600 солдатів та 2 новеньких есмінці, також модернізуватимуть нинішні кораблі. Однак, щоб Пентагон втілив задум у життя - необхідно внести правки у військову угоду між США та Іспанією укладену ще в 1988 році. Зокрема, збільшити можливу численність американських військових сил в Іспанії.