США збільшують військовий контингент на іспанській базі Рота [ Редактировать ]
Сполучені Штати прагнуть вдвічі збільшити військовий контингент на іспанській базі Рота та зробити її головною базою ВМС США у південній Європі, - про це повідомляють місцеві ЗМІ.
За планом, Пентагон перекине на базу ще 600 солдатів та 2 новеньких есмінці, також модернізуватимуть нинішні кораблі. Однак, щоб Пентагон втілив задум у життя - необхідно внести правки у військову угоду між США та Іспанією укладену ще в 1988 році. Зокрема, збільшити можливу численність американських військових сил в Іспанії.
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