Фінал політичної драми. В американському конгресі у розпалі засідання Палати представників щодо імпічменту Дональду Трампу. Рішення мають оголосити вже сьогодні. Усе це супроводжується акціями протесту у великих містах країни.

Коли голосуватимуть? І що відбувається просто в ці хвилини? Із місця події - Дмитро Анопченко.

Тижні засідань у конгресових комітетах, численні свідки, яких викликали для відповідей під присягою... Сьогодні фінал цього процесу - голосування в залі.

На дебати відвели аж шість годин, розділивши час порівну: три - республіканцям на захист, три - демократам для обвинувачення. Гучних слів і справді багато. Але промовляють їх - одні, щоб потрапити в новини, інші, щоб у історії залишитися, треті - щоб Трамп оцінив:захищали його і партію. На підсумок палкі промови не вплинуть. Американська преса всю сьогоднішню ніч рахувала голоси і з'ясувала - у демократів вистачає тих, хто проголосує "за" імпічмент. Тобто - дива не буде.

Усе це відбувається на тлі акцій протесту. Люди із саморобними плакатами від самого ранку збиралися біля Капітолію. Зізнаються - розуміють, що сьогоднішнє рішення не означатиме відставки Трампа, що справа просто піде в Сенат. Але - кажуть - це голосування важливо хоча б тому, що "українська справа" завдяки імпічменту (а цей - вже третій для Америки) - залишиться в історії.

"Йому оголосять імпічмент і він не зможе цього уникнути. Це вже увійде в історію. Вся Америка бачила докази і багато свідків - це вже не стерти, не забути", - говорить Танюша Гаска, протестувальниця.

Сам Дональд Трамп трансляцію не дивиться і не дивитиметься, - повідомили в пресслужбі Білого дому. Процес прокоментував звично для себе - у Twitter. Написавши, "Ви можете повірити, що мені сьогодні оголосять імпічмент ліві радикали, нероби-демократи? Я не зробив нічого неправильного! Жахлива річ! Читайте стенограми. Це не має повторитися більше із жодним президентом. Помолимося!"

Тобто, рішення зрозуміле і самому президентові. І він зараз більше думає про другу частину процесу. Справу про імпічмент спрямують тепер у Сенат - де зберуться лише 6-7 січня, вже після свят. І Трамп налаштований зробити з цього шоу, викликати нових свідків, доводити невинуватість. Багато хто навіть із його прихильників хотів би цього уникнути. Але який би сценарій не вибрали - слово ще й за вулицею. Організатори протестів сказали мені сьогодні, що на початок наступного року і на весну готують масові акції - і у Вашингтоні, і в регіонах.

"Навесні у нас буде 500 тисяч ветеранів, які звідусіль приїдуть у столицю. Вимагатимуть відставки Трампа. Ми це все організовуємо. Звісно ж він відмовиться - тож всі повернуться до регіонів і готуватимуть масові акції там - аж до дня виборів", - заявив Майк Холлі, організатор протестів.

Формальне рішення конгресменів очікують ближче до 15-16 за місцевим часом - тобто за 2-3 години. І що цікаво, голосування відбувається рівно через 21 рік після того, як теж перед Різдвом, 19 грудня, нижня палата оголосила імпічмент Білу Клінтону.