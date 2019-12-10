В Днепропетровской области мужчину осудили на пять лет лишения свободы за убийство курицы с особой жестокостью на глазах у ребенка, сообщает "Униан".

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Отмечается, что мужчина схватил курицу в руку и начал бить стеклянной бутылкой. Затем он ударил курицу ногой, поймал ее и держал рукой за крыло, из-за чего она начала кричать.

Мужчине назначили 5 лет заключения, но освободили от отбывания наказания с испытательным сроком в 1 год.

Ранее сообщалось, что в Одессе трое полицейских зверски избили человека.