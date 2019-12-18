В Британии мужчина прикурил в машине, из-за чего автомобиль взорвался. Об этом сообщает BBC News.

Мужчина распылил в автомобиле Seat освежитель воздуха а затем прикурил сигарету. Он зажег зажигалку и машина взорвалась.

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В автомобиле вылетели окна и лобовое стекло. Также, из-за взрыва у соседнего здания вылетели окна. Мужчина остался жив и отделался незначительными ссадинами.

Причиной взрыва стала "смесь" освежителя и открытого огня.